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Сергей Рашевский
Статистика
Сергей Рашевский - статистика
Завершил карьеру
13 июня 1980 (46), Волгоград
#58 | Полузащитник
188 см | 86 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химик
15
2
0
3
0
Енисей
8
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Ротор
1 : 0
15.05.2014
Енисей
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Луч
4 : 0
05.05.2014
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
0 : 2
30.04.2014
Балтика
1' - 27'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Нефтехимик
3 : 2
14.04.2014
Енисей
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
4 : 1
09.04.2014
Ангушт
1' - 34'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Уфа
1 : 0
04.04.2014
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
1 : 0
30.03.2014
Химик
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 27 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
16.03.2014
Енисей
1' - 90'
25'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Енисей
0 : 0
10.03.2014
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Арсенал
1 : 0
23.11.2013
Химик
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химик
0 : 3
17.11.2013
Торпедо
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
3 : 0
10.11.2013
Химик
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химик
1 : 0
04.11.2013
Салют
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
2 : 0
27.10.2013
Химик
1' - 46'
29'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химик
1 : 1
23.10.2013
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ангушт
2 : 1
07.10.2013
Химик
1' - 68'
59'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Химик
1 : 2
01.10.2013
Уфа
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Cибирь
2 : 0
23.08.2013
Химик
1' - 51'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
1 : 2
18.08.2013
Сочи
1' - 60'
14'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
4 : 0
12.08.2013
Химик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химик
1 : 1
07.08.2013
Арсенал
1' - 90'
47'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Торпедо
0 : 1
02.08.2013
Химик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химик
1 : 0
18.07.2013
Луч
1' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1 : 1
13.07.2013
Химик
1' - 90'
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