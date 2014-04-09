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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Ангушт
Енисей - Ангушт: обзор матча 09 апреля 2014
Енисей
09.04.2014, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
4 : 1
Завершен
Ангушт
14'
В. Лешонок
65'
И. Ламбарский
77'
Х. Эдуардо Лескано
80'
И. Ламбарский
25'
М. Гугуев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Ангушт
90'
Желтая карточка
З. Кишев
90'
Замена
А. Дзейтов
️️️️
А. Дышеков
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Лешонок
88'
82'
Замена
А. Аушев
️️️️
С. Путилин
Замена
В. Чадов
️️️️
И. Ламбарский
81'
ГОЛ! 4:1!
И. Ламбарский
80'
79'
Замена
И. Цуроев
️️️️
М. Гугуев
ГОЛ! 3:1!
Х. Эдуардо Лескано
77'
ГОЛ! 2:1!
И. Ламбарский
65'
61'
Красная карточка
И. Газдиев
60'
Красная карточка
А. Дашаев
Желтая карточка
К. Марущак
59'
58'
Замена
Г. Гузь
️️️️
З. Осмаев
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Харитонов
55'
Замена
О. Лайзанс
️️️️
С. Рашевский
34'
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гугуев
Желтая карточка
Л. Адамс
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Лешонок
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
58
Сергей Рашевский
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
21
Ваха Албаков
ЦП
90
Заур Осмаев
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
4-5-1
16
Бородин
18
Марущак
33
Адамс
80
Качан
22
Шабаев
9
Лешонок
58
Рашевский
19
Ламбарский
8
Иванов
83
Харитонов
23
Лескано
4-1-4-1
1
Хамхоев
14
Кишев
33
Путилин
4
Дашаев
27
Газдиев
33
Дышеков
21
Албаков
90
Осмаев
10
Ахильгов
14
Каркаев
9
Гугуев
9
Лешонок
10
Алиев
10
Алиев
9
Лешонок
58
Рашевский
14
Лайзанс
14
Лайзанс
58
Рашевский
83
Харитонов
88
Галыш
88
Галыш
83
Харитонов
19
Ламбарский
15
Чадов
15
Чадов
19
Ламбарский
33
Путилин
5
Аушев
5
Аушев
33
Путилин
90
Осмаев
22
Гузь
22
Гузь
90
Осмаев
9
Гугуев
9
Цуроев
9
Цуроев
9
Гугуев
33
Дышеков
8
Дзейтов
8
Дзейтов
33
Дышеков
Остались в запасе
Енисей
Ангушт
20
Антон Полюткин
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Сергей Петренко
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Остались в запасе
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Сергей Петренко
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Енисей - Ангушт
2
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Центральный
Новости команд
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