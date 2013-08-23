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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Химик
Cибирь - Химик: обзор матча 23 августа 2013
Cибирь
23.08.2013, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 0
Завершен
Химик
42'
Р. Беляев
90'
М. Маркосов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Химик
ГОЛ! 2:0!
М. Маркосов
90'
Желтая карточка
Т. Выходил
87'
83'
Желтая карточка
А. Еркин
Замена
А. Базанов
️️️️
Р. Беляев
80'
74'
Замена
О. Макеев
️️️️
Е. Чернов
Замена
А. Базанов
️️️️
А. Дудолев
67'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
П. Кубицки
66'
Замена
А. Едунов
️️️️
В. Рыжков
61'
58'
Замена
В. Иванов
️️️️
И. Гелоян
58'
Замена
М. Костюков
️️️️
И. Столбовой
56'
Желтая карточка
А. Прошин
51'
Замена
С. Квасов
️️️️
С. Рашевский
ГОЛ! 1:0!
Р. Беляев
42'
39'
Желтая карточка
В. Кичин
Желтая карточка
В. Головатенко
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
27
Патрик Кубицки
ЦП
29
Артем Кабанов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
58
Сергей Рашевский
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
27
Владислав Иванов
ЦФ
11
Олег Макеев
ЦФ
4-4-2
25
Трунин
44
Самсонов
68
Запрудских
4
Выходил
5
Головатенко
27
Кубицки
29
Кабанов
28
Рыжков
18
Дудолев
7
Беляев
9
Маркосов
3-2-2-1-2
1
Гавиловский
77
Прошин
55
Коротков
6
Шустиков
23
Чернов
2
Кичин
58
Рашевский
8
Мануковский
10
Гелоян
33
Еркин
24
Столбовой
28
Рыжков
11
Едунов
11
Едунов
28
Рыжков
27
Кубицки
32
Скороходов
32
Скороходов
27
Кубицки
18
Дудолев
11
Базанов
11
Базанов
18
Дудолев
10
Гелоян
27
Иванов
27
Иванов
10
Гелоян
24
Столбовой
77
Костюков
77
Костюков
24
Столбовой
23
Чернов
11
Макеев
11
Макеев
23
Чернов
58
Рашевский
17
Квасов
17
Квасов
58
Рашевский
Остались в запасе
Cибирь
Химик
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Cибирь - Химик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Спартак
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