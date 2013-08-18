Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Сочи
Химик - Сочи: обзор матча 18 августа 2013
Химик
18.08.2013, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
14'
С. Рашевский (П)
1'
С. Матяш
31'
Д. Акимов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Сочи
90'
Замена
Б. Идову
️️️️
Д. Акимов
89'
Замена
В. Есин
️️️️
С. Матяш
74'
Замена
В. Ильин
️️️️
И. Маркелов
Замена
С. Квасов
️️️️
С. Шустиков
72'
Замена
О. Макеев
️️️️
А. Касьян
67'
Желтая карточка
В. Кичин
63'
Замена
А. Мануковский
️️️️
С. Рашевский
60'
Желтая карточка
Р. Паштов
58'
Замена
И. Столбовой
️️️️
А. Еркин
55'
40'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
И. Мельник
31'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Акимов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Рашевский
14'
13'
Желтая карточка
М. Кирсанов
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Матяш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
58
Сергей Рашевский
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Максим Федоров
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Андрей Маматюк
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-2-2-2
1
Гавиловский
2
Кичин
55
Коротков
6
Шустиков
3
Чежия
58
Рашевский
77
Паштов
10
Гелоян
77
Костюков
33
Еркин
19
Касьян
3-2-2-1-2
1
Самохвалов
3
Сурков
29
Мельник
3
Костин
4
Васильев
11
Кирсанов
10
Федоров
13
Гиголаев
88
Маркелов
98
Акимов
10
Матяш
19
Касьян
11
Макеев
11
Макеев
19
Касьян
6
Шустиков
17
Квасов
17
Квасов
6
Шустиков
58
Рашевский
8
Мануковский
8
Мануковский
58
Рашевский
33
Еркин
24
Столбовой
24
Столбовой
33
Еркин
29
Мельник
10
Матрахов
10
Матрахов
29
Мельник
10
Матяш
27
Есин
27
Есин
10
Матяш
98
Акимов
30
Идову
30
Идову
98
Акимов
88
Маркелов
98
Ильин
98
Ильин
88
Маркелов
Остались в запасе
Химик
Сочи
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
10
Андрей Маматюк
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
Главный тренер
Борис Журавлев
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
Остались в запасе
10
Андрей Маматюк
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Борис Журавлев
Статистика матча Химик - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Химик
Новости команд
Все
Химик
Сочи
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+