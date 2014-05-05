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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Енисей
Луч - Енисей: обзор матча 05 мая 2014
Луч
05.05.2014, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
4 : 0
Завершен
Енисей
2'
В. Романенко
6'
Д. Кудряшов
34'
Ш. Асильдаров
52'
Ш. Асильдаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Енисей
Замена
Е. Савин
️️️️
Ш. Асильдаров
66'
Замена
Д. Селищев
️️️️
А. Кацаев
59'
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
Д. Семочко
57'
54'
Желтая карточка
Д. Рыжов
ГОЛ! 4:0!
Ш. Асильдаров
52'
Желтая карточка
В. Пономарев
47'
Замена
Д. Клопков
️️️️
Д. Кудряшов
46'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Асильдаров
34'
20'
Желтая карточка
Л. Адамс
ГОЛ! 2:0!
Д. Кудряшов
6'
ГОЛ! 1:0!
В. Романенко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Луч
70
Александр Котляров
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
44
Денис Клопков
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-3-2-1-1
56
Довбня
12
Пономаренко
23
Могилевский
19
Пономарев
26
Бендзь
3
Соловей
25
Семочко
13
Кудряшов
10
Кацаев
77
Романенко
9
Асильдаров
4-4-1-1
79
Плотников
33
Адамс
80
Качан
5
Пятикопов
33
Масловский
15
Маляка
14
Лайзанс
8
Иванов
63
Рыжов
88
Галыш
15
Чадов
10
Кацаев
77
Селищев
77
Селищев
10
Кацаев
13
Кудряшов
44
Клопков
44
Клопков
13
Кудряшов
25
Семочко
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
25
Семочко
9
Асильдаров
99
Савин
99
Савин
9
Асильдаров
Остались в запасе
Луч
Енисей
70
Александр Котляров
ВР
11
Алексей Аверьянов
ЛП
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
16
Сергей Бородин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
11
Алексей Аверьянов
ЛП
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Статистика матча Луч - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Динамо
Новости команд
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