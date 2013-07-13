Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Химик
Балтика - Химик: обзор матча 13 июля 2013
Балтика
13.07.2013, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 1
Завершен
Химик
5'
М. Васильев
24'
И. Столбовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Химик
90'
Замена
Н. Журавлев
️️️️
И. Чежия
89'
Желтая карточка
И. Чежия
Желтая карточка
А. Сальников
86'
84'
Замена
О. Макеев
️️️️
В. Иванов
Замена
А. Сальников
️️️️
М. Скавыш
76'
75'
Замена
А. Блуднов
️️️️
И. Столбовой
72'
Замена
Р. Паштов
️️️️
А. Еркин
66'
Желтая карточка
А. Еркин
Желтая карточка
К. Зимулька
66'
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Плопа
59'
24'
ГОЛ! 1:1!
И. Столбовой
ГОЛ! 1:0!
М. Васильев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
58
Сергей Рашевский
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Владислав Сысуев
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
4
Артем Блуднов
ЦП
9
Никита Журавлев
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Олег Макеев
ЦФ
3-2-2-3
1
Колинько
4
Халиуллин
23
Васильев
3
Плопа
81
Зимулька
89
Стоцкий
17
Зюзинс
8
Чиркин
45
Вотинов
15
Скавыш
8
Сысуев
4-2-1-3
1
Гавиловский
77
Прошин
6
Шустиков
55
Коротков
3
Чежия
58
Рашевский
8
Мануковский
10
Гелоян
33
Еркин
24
Столбовой
27
Иванов
15
Скавыш
47
Сальников
47
Сальников
15
Скавыш
3
Плопа
17
Гацко
17
Гацко
3
Плопа
24
Столбовой
4
Блуднов
4
Блуднов
24
Столбовой
27
Иванов
11
Макеев
11
Макеев
27
Иванов
3
Чежия
9
Журавлев
9
Журавлев
3
Чежия
33
Еркин
77
Паштов
77
Паштов
33
Еркин
Остались в запасе
Балтика
Химик
10
Владислав Сысуев
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
10
Владислав Сысуев
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Остались в запасе
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Балтика - Химик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Химик
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
Вчера, 21:27
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
Вчера, 14:30
3
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
13 ноября
3
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
12 ноября
9
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
Вчера, 21:27
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
Вчера, 14:30
3
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
13 ноября
3
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
12 ноября
9
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+