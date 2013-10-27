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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Химик
Луч - Химик: обзор матча 27 октября 2013
Луч
27.10.2013, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
2 : 0
Завершен
Химик
5'
А. Романович
27'
Р. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Химик
90'
Желтая карточка
А. Мануковский
Желтая карточка
А. Довбня
90'
Замена
М. Соловей
️️️️
В. Кренделев
83'
Желтая карточка
И. Михалев
79'
77'
Желтая карточка
И. Гелоян
77'
Замена
Е. Чернов
️️️️
М. Костюков
Замена
А. Кацаев
️️️️
Д. Дорожкин
64'
Замена
И. Михалев
️️️️
Р. Корян
56'
46'
Замена
А. Еркин
️️️️
С. Квасов
46'
Замена
А. Касьян
️️️️
И. Столбовой
46'
Замена
А. Мануковский
️️️️
С. Рашевский
Замена
П. Могилевский
️️️️
А. Козлов
46'
Желтая карточка
Д. Дорожкин
42'
Желтая карточка
А. Романович
40'
Желтая карточка
Д. Семочко
34'
33'
Желтая карточка
А. Лобков
29'
Желтая карточка
С. Рашевский
ГОЛ! 2:0!
Р. Корян
27'
7'
Желтая карточка
И. Столбовой
ГОЛ! 1:0!
А. Романович
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
35
Анатолий Романович
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Луч
55
Артем Штанько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
10
Адлан Кацаев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
3-4-1-2
56
Довбня
2
Кренделев
23
Джиоев
25
Семочко
35
Романович
56
Гриднев
44
Клопков
44
Козлов
77
Романенко
13
Дорожкин
9
Корян
4-3-2-1
12
Загребин
69
Лобков
55
Коротков
6
Шустиков
2
Кичин
77
Паштов
17
Квасов
58
Рашевский
77
Костюков
10
Гелоян
24
Столбовой
44
Козлов
23
Могилевский
23
Могилевский
44
Козлов
2
Кренделев
3
Соловей
3
Соловей
2
Кренделев
13
Дорожкин
10
Кацаев
10
Кацаев
13
Дорожкин
9
Корян
39
Михалев
39
Михалев
9
Корян
77
Костюков
23
Чернов
23
Чернов
77
Костюков
58
Рашевский
8
Мануковский
8
Мануковский
58
Рашевский
17
Квасов
33
Еркин
33
Еркин
17
Квасов
24
Столбовой
19
Касьян
19
Касьян
24
Столбовой
Остались в запасе
Луч
Химик
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
9
Никита Журавлев
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Луч - Химик
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
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