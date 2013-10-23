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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Балтика
Химик - Балтика: обзор матча 23 октября 2013
Химик
23.10.2013, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
61'
С. Квасов
35'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Балтика
89'
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
М. Скавыш
Замена
О. Макеев
️️️️
А. Касьян
88'
Замена
Н. Журавлев
️️️️
С. Квасов
84'
80'
Замена
А. Минченков
️️️️
В. Каленкович
Желтая карточка
М. Костюков
79'
70'
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Алексанян
Замена
И. Гелоян
️️️️
Е. Чернов
69'
Замена
И. Столбовой
️️️️
А. Мануковский
65'
ГОЛ! 1:1!
С. Квасов
61'
Желтая карточка
А. Касьян
54'
52'
Замена
А. Алексанян
️️️️
А. Зюзинс
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Скавыш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Химик
12
Артем Загребин
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
9
Никита Журавлев
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
27
Владислав Иванов
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
47
Андрей Сальников
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Гавиловский
6
Шустиков
77
Прошин
55
Коротков
2
Кичин
23
Чернов
17
Квасов
58
Рашевский
8
Мануковский
77
Костюков
19
Касьян
3-2-3-2
1
Колинько
81
Зимулька
23
Васильев
55
Крючков
89
Стоцкий
4
Рытов
17
Зюзинс
8
Чиркин
93
Каленкович
45
Вотинов
15
Скавыш
23
Чернов
10
Гелоян
10
Гелоян
23
Чернов
17
Квасов
9
Журавлев
9
Журавлев
17
Квасов
19
Касьян
11
Макеев
11
Макеев
19
Касьян
8
Мануковский
24
Столбовой
24
Столбовой
8
Мануковский
15
Скавыш
33
Курбанов
33
Курбанов
15
Скавыш
17
Зюзинс
19
Алексанян
19
Алексанян
17
Зюзинс
93
Каленкович
10
Минченков
10
Минченков
93
Каленкович
Алексанян
17
Гацко
17
Гацко
Алексанян
Остались в запасе
Химик
Балтика
69
Александр Лобков
ЦЗ
27
Владислав Иванов
ЦФ
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
47
Андрей Сальников
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
69
Александр Лобков
ЦЗ
27
Владислав Иванов
ЦФ
12
Артем Загребин
ВР
Остались в запасе
47
Андрей Сальников
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Химик - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
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