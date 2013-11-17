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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Торпедо
Химик - Торпедо: онлайн-трансляция 17 ноября 2013
Химик
17.11.2013, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 3
Тех. поражение
Торпедо
10'
Д. Айдов (П)
51'
И. Шевченко
89'
Д. Бояринцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Торпедо
90'
Замена
Д. Савичев
️️️️
Ю. Кулешов
90'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
О. Власов
Желтая карточка
В. Кичин
89'
89'
ГОЛ! 0:3!
Д. Бояринцев
86'
Замена
А. Салугин
️️️️
Т. Микуцкис
Замена
С. Рашевский
️️️️
Р. Паштов
84'
Замена
В. Иванов
️️️️
А. Мануковский
82'
Замена
О. Макеев
️️️️
А. Еркин
69'
Желтая карточка
С. Шустиков
65'
64'
Желтая карточка
Е. Тараканов
Замена
Е. Чернов
️️️️
М. Костюков
57'
51'
ГОЛ! 0:2!
И. Шевченко
Пенальти не реализован!
А. Мануковский
40'
39'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
30'
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
М. Багаев
11'
Желтая карточка
Д. Айдов
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Айдов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
11
Олег Макеев
ЦФ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-3-1-2
1
Гавиловский
2
Кичин
77
Прошин
6
Шустиков
55
Коротков
8
Мануковский
17
Квасов
77
Паштов
77
Костюков
19
Касьян
33
Еркин
3-2-3-1
14
Конюхов
34
Кацалапов
55
Тараканов
5
Микуцкис
4
Айдов
8
Тесак
84
Власов
20
Стеклов
40
Кулешов
99
Шевченко
8
Мануковский
27
Иванов
27
Иванов
8
Мануковский
33
Еркин
11
Макеев
11
Макеев
33
Еркин
77
Костюков
23
Чернов
23
Чернов
77
Костюков
77
Паштов
58
Рашевский
58
Рашевский
77
Паштов
40
Кулешов
95
Савичев
95
Савичев
40
Кулешов
71
Багаев
7
Бояринцев
7
Бояринцев
71
Багаев
84
Власов
9
Гаурачс
9
Гаурачс
84
Власов
5
Микуцкис
77
Салугин
77
Салугин
5
Микуцкис
Остались в запасе
Химик
Торпедо
69
Александр Лобков
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Андрей Блажко
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
69
Александр Лобков
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Андрей Блажко
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Химик - Торпедо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Химик
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