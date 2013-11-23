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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Химик
Арсенал - Химик: обзор матча 23 ноября 2013
Арсенал
23.11.2013, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 0
Завершен
Химик
37'
С. Игнатьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Химик
90'
Желтая карточка
О. Макеев
85'
Замена
И. Чежия
️️️️
С. Шустиков
78'
Замена
М. Костюков
️️️️
Е. Чернов
70'
Замена
О. Макеев
️️️️
С. Квасов
65'
Замена
А. Мануковский
️️️️
С. Рашевский
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Кутьин
65'
Замена
А. Денисов
️️️️
П. Сергеев
58'
Замена
Е. Савин
️️️️
С. Маслов
57'
40'
Желтая карточка
А. Прошин
ГОЛ! 1:0!
С. Игнатьев
Пас отдал
П. Сергеев
37'
Замена
П. Сергеев
️️️️
А. Лях
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Сергей Квасов
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
15
Виталий Орлов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Олег Макеев
ЦФ
3-2-3-2
1
Филимонов
14
Лозенков
18
Сухарев
22
Ершов
18
Кашчелан
90
Лях
27
Игнатьев
8
Макаренко
77
Лепский
14
Маслов
48
Кутьин
3-2-3-1-1
1
Гавиловский
77
Прошин
6
Шустиков
55
Коротков
69
Лобков
23
Чернов
77
Паштов
58
Рашевский
17
Квасов
10
Гелоян
33
Еркин
90
Лях
20
Сергеев
20
Сергеев
90
Лях
48
Кутьин
45
Тимохин
45
Тимохин
48
Кутьин
Сергеев
71
Денисов
71
Денисов
Сергеев
14
Маслов
99
Савин
99
Савин
14
Маслов
23
Чернов
77
Костюков
77
Костюков
23
Чернов
6
Шустиков
3
Чежия
3
Чежия
6
Шустиков
17
Квасов
11
Макеев
11
Макеев
17
Квасов
58
Рашевский
8
Мануковский
8
Мануковский
58
Рашевский
Остались в запасе
Арсенал
Химик
33
Эрик Салкич
ЦЗ
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
33
Эрик Салкич
ЦЗ
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Арсенал - Химик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Стадион:
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