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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Луч
Химик - Луч: обзор матча 18 июля 2013
Химик
18.07.2013, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Луч
90'
А. Прошин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Луч
ГОЛ! 1:0!
А. Прошин
90'
Желтая карточка
С. Шустиков
86'
Замена
Р. Паштов
️️️️
И. Гелоян
85'
Желтая карточка
С. Рашевский
83'
80'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Киселев
Замена
С. Квасов
️️️️
А. Еркин
76'
Замена
О. Макеев
️️️️
В. Иванов
73'
64'
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Тихоновецкий
Желтая карточка
А. Коротков
22'
19'
Желтая карточка
М. Соловей
Желтая карточка
И. Гелоян
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
58
Сергей Рашевский
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
18
Антон Киселев
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
35
Анатолий Романович
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
92
Алексей Белкин
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Олег Макеев
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
3-2-1-2
1
Гавиловский
6
Шустиков
77
Прошин
55
Коротков
58
Рашевский
8
Мануковский
10
Гелоян
33
Еркин
27
Иванов
2-1-4-1-1
70
Котляров
23
Джиоев
12
Пономаренко
3
Соловей
44
Клопков
3
Тетрашвили
14
Мавлетдинов
35
Романович
77
Романенко
10
Тихоновецкий
27
Иванов
11
Макеев
11
Макеев
27
Иванов
33
Еркин
17
Квасов
17
Квасов
33
Еркин
10
Гелоян
77
Паштов
77
Паштов
10
Гелоян
10
Тихоновецкий
39
Михалев
39
Михалев
10
Тихоновецкий
18
Киселев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
18
Киселев
Остались в запасе
Химик
Луч
92
Алексей Белкин
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
8
Кирилл Кочубей
ЦП
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
9
Руслан Корян
ЦФ
Остались в запасе
92
Алексей Белкин
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Остались в запасе
8
Кирилл Кочубей
ЦП
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Химик - Луч
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Химик
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