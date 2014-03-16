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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Енисей
СКА-Хабаровск - Енисей: обзор матча 16 марта 2014
СКА-Хабаровск
16.03.2014, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 2
Завершен
Енисей
9'
В. Никифоров
90'
Н. Жуниор
3'
В. Галыш
25'
С. Рашевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Енисей
ГОЛ! 2:2!
Н. Жуниор
90'
88'
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
86'
Замена
Л. Адамс
️️️️
В. Галыш
85'
Замена
С. Лебамба
️️️️
Е. Иванов
74'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Харитонов
70'
Желтая карточка
С. Пятикопов
70'
Замена
О. Лайзанс
️️️️
В. Лешонок
Замена
В. Плетин
️️️️
С. Цвейба
69'
Замена
А. Киселев
️️️️
И. Машуков
60'
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Байрыев
46'
45'
Желтая карточка
В. Лешонок
Желтая карточка
А. Байрыев
33'
25'
ГОЛ! 1:2!
С. Рашевский
ГОЛ! 1:1!
В. Никифоров
9'
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Галыш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
14
Сандро Цвейба
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
58
Сергей Рашевский
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
18
Антон Киселев
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Олег Лайзанс
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-2-2-3
1
Кабанов
10
Никифоров
28
Байрыев
88
Наваловский
85
Попов
8
Дудиев
14
Цвейба
6
Цораев
8
Кармазиненко
11
Натан Жуниор
14
Машуков
4-4-1-1
16
Бородин
22
Шабаев
5
Пятикопов
80
Качан
18
Марущак
9
Лешонок
58
Рашевский
8
Иванов
83
Харитонов
88
Галыш
23
Лескано
14
Машуков
18
Киселев
18
Киселев
14
Машуков
14
Цвейба
19
Плетин
19
Плетин
14
Цвейба
28
Байрыев
30
Трусевич
30
Трусевич
28
Байрыев
88
Галыш
33
Адамс
33
Адамс
88
Галыш
8
Иванов
27
Лебамба
27
Лебамба
8
Иванов
9
Лешонок
14
Лайзанс
14
Лайзанс
9
Лешонок
83
Харитонов
15
Чадов
15
Чадов
83
Харитонов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Енисей
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
79
Александр Плотников
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Сергей Петренко
Остались в запасе
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
Остались в запасе
79
Александр Плотников
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Сергей Петренко
Статистика матча СКА-Хабаровск - Енисей
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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