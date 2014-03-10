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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Оренбург
Енисей - Оренбург: обзор матча 10 марта 2014
Енисей
10.03.2014, понедельник, 11:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Оренбург
90'
Замена
О. Кожанов
️️️️
Д. Ткачук
Желтая карточка
А. Харитонов
88'
Замена
О. Лайзанс
️️️️
Е. Иванов
81'
76'
Замена
К. Ахмедов
️️️️
А. Ойеволе
75'
Замена
И. Коронов
️️️️
С. Бреев
Замена
В. Чадов
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
72'
71'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Кобялко
61'
Желтая карточка
В. Парняков
58'
Желтая карточка
С. Бреев
Замена
С. Пятикопов
️️️️
Д. Магадиев
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
10
Азер Алиев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
14
Игорь Коронов
ПП
20
Олег Кожанов
ЦФ
4-4-1-1
16
Бородин
22
Шабаев
22
Магадиев
80
Качан
18
Марущак
83
Харитонов
8
Иванов
58
Рашевский
9
Лешонок
88
Галыш
23
Лескано
3-3-2-1-1
98
Абакумов
10
Парняков
58
Ойеволе
15
Андреев
12
Малых
8
Афонин
88
Ганиев
30
Друзин
23
Бреев
31
Ткачук
22
Кобялко
22
Магадиев
5
Пятикопов
5
Пятикопов
22
Магадиев
8
Иванов
14
Лайзанс
14
Лайзанс
8
Иванов
23
Лескано
15
Чадов
15
Чадов
23
Лескано
58
Ойеволе
3
Ахмедов
3
Ахмедов
58
Ойеволе
22
Кобялко
87
Саталкин
87
Саталкин
22
Кобялко
23
Бреев
14
Коронов
14
Коронов
23
Бреев
31
Ткачук
20
Кожанов
20
Кожанов
31
Ткачук
Остались в запасе
Енисей
Оренбург
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Главный тренер
Сергей Петренко
31
Виталий Астахов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Петренко
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Енисей - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
РФЦ Заря
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