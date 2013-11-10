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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Химик
Ротор - Химик: онлайн-трансляция 10 ноября 2013
Ротор
10.11.2013, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
3 : 0
Тех. поражение
Химик
25'
А. Ставпец (П)
90+1'
Х. Байрамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Химик
Замена
И. Зинин
️️️️
А. Ставпец
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Х. Байрамян
90'
+1
Замена
А. Малыгин
️️️️
А. Пугин
89'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Рылов
88'
87'
Замена
В. Иванов
️️️️
А. Касьян
80'
Замена
Н. Журавлев
️️️️
Р. Паштов
66'
Желтая карточка
С. Квасов
66'
Замена
О. Макеев
️️️️
А. Еркин
64'
Желтая карточка
Р. Паштов
46'
Замена
А. Мануковский
️️️️
С. Рашевский
Замена
Х. Аппаев
️️️️
И. Лукьяновс
46'
Желтая карточка
П. Тен
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ставпец
25'
23'
Красная карточка
И. Гелоян
23'
Желтая карточка
А. Прошин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
33
Александр Еркин
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
7
Илья Зинин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
24
Александр Коротаев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Олег Макеев
ЦФ
27
Владислав Иванов
ЦФ
4-5-1
31
Пчелинцев
19
Устинов
55
Гузь
33
Ламанж
22
Тен
17
Пугин
20
Войдель
10
Лукьяновс
4
Фомин
10
Рылов
16
Ставпец
4-3-1-2
1
Гавиловский
69
Лобков
77
Прошин
6
Шустиков
2
Кичин
77
Паштов
17
Квасов
58
Рашевский
10
Гелоян
19
Касьян
33
Еркин
17
Пугин
6
Малыгин
6
Малыгин
17
Пугин
16
Ставпец
7
Зинин
7
Зинин
16
Ставпец
10
Рылов
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Рылов
10
Лукьяновс
14
Аппаев
14
Аппаев
10
Лукьяновс
77
Паштов
9
Журавлев
9
Журавлев
77
Паштов
33
Еркин
11
Макеев
11
Макеев
33
Еркин
19
Касьян
27
Иванов
27
Иванов
19
Касьян
58
Рашевский
8
Мануковский
8
Мануковский
58
Рашевский
Остались в запасе
Ротор
Химик
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
77
Михаил Костюков
ПВ
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Блажко
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Андрей Блажко
Статистика матча Ротор - Химик
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный
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