Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Андреев - статистика

Завершил карьеру
26 сентября 1980 (45)
#15 | Защитник
188 см | 84 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
14
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Оренбург
2 : 0
26.05.2019
Спартак
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Оренбург
3 : 0
20.04.2019
Ростов
1' - 29'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2 : 3
13.04.2019
Оренбург
82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург
1 : 3
08.04.2019
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
3 : 1
03.04.2019
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Оренбург
1 : 0
16.03.2019
Динамо
1' - 90'
59'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
2 : 2
11.03.2019
Оренбург
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
2 : 1
08.12.2018
Оренбург
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
1 : 0
24.11.2018
Уфа
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2 : 1
10.11.2018
Оренбург
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1 : 0
05.11.2018
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
27.10.2018
Оренбург
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Оренбург
0 : 0
20.10.2018
Енисей
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
0 : 1
06.10.2018
Оренбург
1' - 90'
23'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
0 : 1
28.09.2018
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1 : 1
22.09.2018
Оренбург
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
1 : 2
16.09.2018
Зенит
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
2 : 0
02.09.2018
Оренбург
46' - 90'
80'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Оренбург
1 : 1
26.08.2018
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Анжи
1 : 3
17.08.2018
Оренбург
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 3
05.08.2018
Оренбург
1' - 20'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
1 : 0
28.07.2018
Оренбург
1' - 90'
4'
Главные новости
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
3
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
8
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
1
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
11
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+