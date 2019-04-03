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Оренбург - Крылья Советов
Оренбург - Крылья Советов: обзор матча 03 апреля 2019
Оренбург
03.04.2019, среда, 17:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Крылья Советов
8'
А. Сутормин (П)
17'
С. Бегич
54'
М. Сиваков
12'
Р. Шейдаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Крылья Советов
Желтая карточка
Д. Мишкич
90'
+1
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Деспотович
85'
82'
Замена
В. Вучичевич
️️️️
Р. Шейдаев
Замена
В. Афонин
️️️️
Д. Попович
77'
73'
Желтая карточка
П. Антон
Желтая карточка
Д. Попович
70'
66'
Замена
П. Антон
️️️️
Г. Зотов
ГОЛ! 3:1!
М. Сиваков
Пас отдал
Д. Попович
54'
53'
Желтая карточка
Т. Бурлак
Замена
М. Сиваков
️️️️
А. Ойеволе
46'
19'
Желтая карточка
Г. Зотов
ГОЛ! 2:1!
С. Бегич
Пас отдал
Д. Мишкич
17'
Желтая карточка
А. Ойеволе
12'
12'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Шейдаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Сутормин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Александр Самедов
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
78
Геннадий Киселев
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
3-2-3-1
39
Фролов
6
Козлов
58
Ойеволе
2
Бегич
32
Терехов
11
Сутормин
23
Бреев
33
Мишкич
22
Попович
21
Деспотович
3-3-1-1-2
1
Рыжиков
49
Шишкин
90
Бурлак
19
Самарджич
31
Зотов
94
Тимофеев
29
Денисов
19
Самедов
77
Зиньковский
7
Шейдаев
99
Канунников
58
Ойеволе
3
Сиваков
3
Сиваков
58
Ойеволе
22
Попович
8
Афонин
8
Афонин
22
Попович
21
Деспотович
32
Козлов
32
Козлов
21
Деспотович
7
Шейдаев
22
Вучичевич
22
Вучичевич
7
Шейдаев
31
Зотов
5
Антон
5
Антон
31
Зотов
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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