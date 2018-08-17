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РПЛ 2026/2027
Анжи - Оренбург
Анжи - Оренбург: обзор матча 17 августа 2018
Анжи
17.08.2018, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Оренбург
12'
И. Новосельцев
69'
Д. Попович (П)
77'
А. Сутормин
83'
А. Чуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Оренбург
87'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Козлов
Замена
А. Мохаммад
️️️️
И. Маркелов
86'
83'
ГОЛ! 1:3!
А. Чуканов
77'
ГОЛ! 1:2!
А. Сутормин
Пас отдал
А. Ойеволе
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Р. Гиголаев
74'
Желтая карточка
М. Рабиу
72'
71'
Желтая карточка
М. Сиваков
Желтая карточка
И. Новосельцев
69'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Попович
Замена
Г. Ондуа
️️️️
А. Кацаев
66'
Желтая карточка
И. Удалый
60'
57'
Замена
А. Чуканов
️️️️
С. Бреев
Желтая карточка
И. Маркелов
54'
46'
Замена
Д. Попович
️️️️
Г. Чиркин
Пенальти не реализован!
И. Маркелов
41'
40'
Желтая карточка
С. Бегич
ГОЛ! 1:0!
И. Новосельцев
Пас отдал
И. Маркелов
12'
8'
Желтая карточка
Г. Чиркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
4
Джон Чансельор
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Иван Маркелов
ЛВ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
4-1-3-1
4
Чансельор
33
Гапон
99
Новосельцев
3
Удалый
4
Савичев
19
Рабиу
13
Гиголаев
55
Кулик
10
Кацаев
88
Маркелов
3-3-3-1
39
Фролов
3
Сиваков
2
Бегич
58
Ойеволе
11
Сутормин
8
Афонин
32
Терехов
33
Мишкич
23
Бреев
8
Чиркин
32
Козлов
88
Маркелов
96
Мохаммад
96
Мохаммад
88
Маркелов
10
Кацаев
5
Ондуа
5
Ондуа
10
Кацаев
13
Гиголаев
25
Агаларов
25
Агаларов
13
Гиголаев
23
Бреев
7
Чуканов
7
Чуканов
23
Бреев
32
Козлов
32
Кулишев
32
Кулишев
32
Козлов
8
Чиркин
22
Попович
22
Попович
8
Чиркин
Остались в запасе
Анжи
Оренбург
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Анжи - Оренбург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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