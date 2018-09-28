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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - ЦСКА
Оренбург - ЦСКА: обзор матча 28 сентября 2018
Оренбург
28.09.2018, пятница, 17:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
32'
Ф. Чалов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - ЦСКА
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Сутормин
85'
Желтая карточка
Г. Чиркин
84'
83'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Ф. Чалов
78'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
И. Обляков
Желтая карточка
С. Бегич
77'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
Д. Попович
76'
66'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
А. Козлов
55'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Малых
54'
42'
Желтая карточка
Я. Бийол
Желтая карточка
С. Терехов
39'
Желтая карточка
А. Сутормин
34'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Чалов
Желтая карточка
В. Афонин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
8
Вадим Афонин
ЦП
22
Денис Попович
ПП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-2-3-1
39
Фролов
15
Андреев
58
Ойеволе
2
Бегич
32
Терехов
11
Сутормин
33
Мишкич
8
Афонин
22
Попович
21
Деспотович
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
6
Бийол
50
Бекао
23
Чернов
6
Фернандес
14
Набабкин
66
Дзагоев
97
Ахметов
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
11
Сутормин
7
Чуканов
7
Чуканов
11
Сутормин
22
Попович
8
Чиркин
8
Чиркин
22
Попович
12
Малых
32
Козлов
32
Козлов
12
Малых
63
Чалов
22
Ефремов
22
Ефремов
63
Чалов
10
Обляков
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
10
Обляков
66
Дзагоев
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
66
Дзагоев
Остались в запасе
Оренбург
ЦСКА
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Оренбург - ЦСКА
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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