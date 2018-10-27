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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Оренбург
Арсенал - Оренбург: обзор матча 27 октября 2018
Арсенал
27.10.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Оренбург
42'
Р. Мирзов
64'
Л. Джорджевич
61'
С. Терехов
76'
Д. Попович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Оренбург
88'
Замена
С. Бреев
️️️️
Д. Попович
85'
Желтая карточка
Д. Попович
Желтая карточка
С. Ткачев
78'
76'
ГОЛ! 2:2!
Д. Попович
Пас отдал
Д. Мишкич
Замена
А. Хагуш
️️️️
К. Комбаров
75'
72'
Замена
А. Галаджан
️️️️
А. Козлов
Замена
Д. Лесовой
️️️️
З. Бакаев
66'
ГОЛ! 2:1!
Л. Джорджевич
Пас отдал
К. Комбаров
64'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Р. Мирзов
64'
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Терехов
Пас отдал
А. Малых
55'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Сутормин
50'
Желтая карточка
М. Сиваков
ГОЛ! 1:0!
Р. Мирзов
42'
38'
Желтая карточка
А. Ойеволе
Желтая карточка
И. Горбатенко
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
22
Денис Попович
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
4-2-2-2
36
Левашов
27
Альварес
6
Беляев
88
Григалава
9
Комбаров
6
Кадири
70
Костадинов
77
Бакаев
23
Горбатенко
27
Мирзов
19
Джорджевич
3-3-2-1
39
Фролов
58
Ойеволе
3
Сиваков
2
Бегич
12
Малых
8
Афонин
32
Терехов
22
Попович
33
Мишкич
32
Козлов
9
Комбаров
14
Хагуш
14
Хагуш
9
Комбаров
77
Бакаев
88
Лесовой
88
Лесовой
77
Бакаев
27
Мирзов
11
Ткачев
11
Ткачев
27
Мирзов
11
Сутормин
7
Чуканов
7
Чуканов
11
Сутормин
32
Козлов
57
Галаджан
57
Галаджан
32
Козлов
22
Попович
23
Бреев
23
Бреев
22
Попович
Остались в запасе
Арсенал
Оренбург
20
Ярослав Ивакин
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
32
Артем Кулишев
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Арсенал - Оренбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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