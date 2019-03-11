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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Оренбург
Краснодар - Оренбург: обзор матча 11 марта 2019
Краснодар
11.03.2019, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Оренбург
63'
Ари
73'
Д. Скопинцев
41'
А. Сутормин
89'
А. Ойеволе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Оренбург
89'
ГОЛ! 2:2!
А. Ойеволе
Пас отдал
С. Терехов
Желтая карточка
М. Сулейманов
86'
83'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Сутормин
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Вандерсон
80'
ГОЛ! 2:1!
Д. Скопинцев
Пас отдал
С. Петров
73'
72'
Желтая карточка
С. Козлов
Замена
К. Ольссон
️️️️
Ш. Каборе
65'
ГОЛ! 1:1!
Ари
Пас отдал
М. Перейра
63'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Стоцкий
48'
46'
Замена
В. Афонин
️️️️
Н. Маляров
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Сутормин
Желтая карточка
М. Перейра
23'
Пенальти не реализован!
Ари
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
50
Артем Голубев
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Синицын
89
Стоцкий
5
Фьолусон
25
Спайич
98
Петров
77
Каборе
10
Перейра
18
Газинский
7
Классон
39
Ари
94
Вандерсон
3-2-3-1
39
Фролов
6
Козлов
2
Бегич
58
Ойеволе
12
Малых
32
Терехов
33
Мишкич
7
Маляров
22
Попович
21
Деспотович
89
Стоцкий
7
Скопинцев
7
Скопинцев
89
Стоцкий
77
Каборе
8
Ольссон
8
Ольссон
77
Каборе
94
Вандерсон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
94
Вандерсон
7
Маляров
8
Афонин
8
Афонин
7
Маляров
11
Сутормин
32
Козлов
32
Козлов
11
Сутормин
Остались в запасе
Краснодар
Оренбург
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
9
Давид Бидловский
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Остались в запасе
9
Давид Бидловский
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Краснодар - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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