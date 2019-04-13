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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Оренбург
ЦСКА - Оренбург: обзор матча 13 апреля 2019
ЦСКА
13.04.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 3
Завершен
Оренбург
14'
И. Обляков
32'
А. Эрнандес
18'
А. Ойеволе
24'
А. Сутормин
54'
Д. Деспотович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Оренбург
90'
+5
Желтая карточка
Е. Фролов
90'
+1
Замена
Г. Чиркин
️️️️
А. Сутормин
Замена
Х. Магнуссон
️️️️
К. Набабкин
84'
82'
Замена
Д. Андреев
️️️️
А. Ойеволе
Желтая карточка
А. Сигурдссон
81'
79'
Желтая карточка
Д. Деспотович
75'
Замена
Н. Маляров
️️️️
С. Бреев
Желтая карточка
Т. Нисимура
74'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Г. Щенников
72'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
А. Эрнандес
64'
54'
ГОЛ! 2:3!
Д. Деспотович
Пас отдал
Д. Попович
ГОЛ! 2:2!
А. Эрнандес
32'
31'
Желтая карточка
Д. Мишкич
Вторая желтая
М. Фернандес
25'
24'
ГОЛ! 1:2!
А. Сутормин
Пас отдал
А. Малых
Желтая карточка
М. Фернандес
19'
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Ойеволе
15'
Желтая карточка
Д. Попович
ГОЛ! 1:0!
И. Обляков
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Арнор Сигурдссон
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛАЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПАЗ
23
Сергей Бреев
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
22
Денис Попович
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-1-1-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
78
Дивеев
50
Бекао
6
Фернандес
42
Щенников
10
Сигурдссон
10
Обляков
10
Влашич
11
Эрнандес
63
Чалов
4-3-1-1-1
39
Фролов
11
Сутормин
2
Бегич
58
Ойеволе
3
Сиваков
12
Малых
23
Бреев
32
Терехов
33
Мишкич
22
Попович
21
Деспотович
42
Щенников
22
Ефремов
22
Ефремов
42
Щенников
14
Набабкин
32
Магнуссон
32
Магнуссон
14
Набабкин
11
Эрнандес
20
Нисимура
20
Нисимура
11
Эрнандес
58
Ойеволе
15
Андреев
15
Андреев
58
Ойеволе
23
Бреев
7
Маляров
7
Маляров
23
Бреев
11
Сутормин
8
Чиркин
8
Чиркин
11
Сутормин
Остались в запасе
ЦСКА
Оренбург
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча ЦСКА - Оренбург
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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