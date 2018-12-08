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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Оренбург
Локомотив - Оренбург: обзор матча 08 декабря 2018
Локомотив
08.12.2018, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
76'
Д. Фарфан
81'
Д. Фарфан
8'
Д. Деспотович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Оренбург
87'
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Мишкич
86'
Замена
А. Чуканов
️️️️
С. Терехов
ГОЛ! 2:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
А. Миранчук
81'
79'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
Н. Маляров
ГОЛ! 1:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
М. Фернандеш
76'
Замена
Д. Баринов
️️️️
И. Денисов
75'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
69'
66'
Желтая карточка
Д. Деспотович
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Эдер
46'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
А. Миранчук
46'
17'
Желтая карточка
А. Сутормин
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Деспотович
Пас отдал
А. Сутормин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Джефферсон Фарфан
ЛП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
32
Сергей Терехов
ЛАЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПАЗ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
8
Вадим Афонин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
4
Кверквелия
5
Хеведес
20
Игнатьев
20
Крыховяк
27
Денисов
8
Фарфан
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
4-2-3-1
56
Довбня
11
Сутормин
2
Бегич
58
Ойеволе
3
Сиваков
12
Малых
32
Терехов
33
Мишкич
8
Афонин
7
Маляров
21
Деспотович
27
Денисов
6
Баринов
6
Баринов
27
Денисов
21
Миранчук
99
Фернандеш
99
Фернандеш
21
Миранчук
24
Эдер
90
Смолов
90
Смолов
24
Эдер
32
Терехов
7
Чуканов
7
Чуканов
32
Терехов
7
Маляров
8
Чиркин
8
Чиркин
7
Маляров
33
Мишкич
32
Козлов
32
Козлов
33
Мишкич
Остались в запасе
Локомотив
Оренбург
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
32
Артем Кулишев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Локомотив - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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