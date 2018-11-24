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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Уфа
Оренбург - Уфа: обзор матча 24 ноября 2018
Оренбург
24.11.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
81'
А. Сутормин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Уфа
86'
Замена
В. Кротов
️️️️
В. Салатич
ГОЛ! 1:0!
А. Сутормин
81'
Замена
Р. Алвеш
️️️️
Д. Попович
80'
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Деспотович
79'
60'
Желтая карточка
А. Беленов
59'
Вторая желтая
П. Аликин
Пенальти не реализован!
Д. Попович
58'
52'
Желтая карточка
П. Аликин
32'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
Д. Сысуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
22
Денис Попович
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
3-3-2-1
56
Довбня
15
Андреев
3
Сиваков
2
Бегич
32
Терехов
8
Афонин
12
Малых
22
Попович
7
Маляров
21
Деспотович
3-3-2-2
31
Беленов
24
Неделчару
15
Пуцко
3
Аликин
27
Живоглядов
29
Пауревич
3
Круговой
18
Тилль
10
Салатич
44
Игбун
8
Сысуев
22
Попович
16
Алвеш
16
Алвеш
22
Попович
21
Деспотович
32
Козлов
32
Козлов
21
Деспотович
10
Салатич
57
Кротов
57
Кротов
10
Салатич
8
Сысуев
77
Бизяк
77
Бизяк
8
Сысуев
Остались в запасе
Оренбург
Уфа
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
88
Гиорги Шелия
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Оренбург - Уфа
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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