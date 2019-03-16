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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Динамо
Оренбург - Динамо: обзор матча 16 марта 2019
Оренбург
16.03.2019, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
52'
Д. Деспотович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Динамо
Замена
Г. Чиркин
️️️️
С. Бреев
90'
+5
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Деспотович
82'
Замена
В. Афонин
️️️️
Д. Попович
79'
Желтая карточка
Д. Попович
74'
74'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
С. Хольмен
67'
Желтая карточка
А. Теттех
67'
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Черных
62'
Желтая карточка
Е. Луценко
Желтая карточка
Д. Андреев
59'
Желтая карточка
Д. Деспотович
53'
ГОЛ! 1:0!
Д. Деспотович
Пас отдал
Д. Мишкич
52'
38'
Желтая карточка
С. Хольмен
Желтая карточка
С. Бреев
36'
Желтая карточка
С. Бегич
29'
15'
Желтая карточка
Ф. Черных
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
27
Самба Соу
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-2-3-1
39
Фролов
15
Андреев
2
Бегич
58
Ойеволе
32
Терехов
11
Сутормин
23
Бреев
33
Мишкич
22
Попович
21
Деспотович
4-3-3
1
Шунин
34
Козлов
8
Хольмен
44
Шунич
18
Морозов
4
Юсупов
55
Теттех
22
Жоаозиньо
11
Черных
20
Марков
48
Луценко
22
Попович
8
Афонин
8
Афонин
22
Попович
23
Бреев
8
Чиркин
8
Чиркин
23
Бреев
21
Деспотович
32
Козлов
32
Козлов
21
Деспотович
11
Черных
27
Грулев
27
Грулев
11
Черных
8
Хольмен
4
Евгеньев
4
Евгеньев
8
Хольмен
Остались в запасе
Оренбург
Динамо
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Оренбург - Динамо
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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