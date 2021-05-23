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Виторино Хилтон
Статистика
Виторино Хилтон - статистика
Завершил карьеру
13 сентября 1977 (49), Бразилиа
#4 | Защитник
182 см | 77 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Франции 2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Франции 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
29
0
1
4
2
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1 : 2
23.05.2021
Монпелье
1' - 90'
18'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0 : 0
16.05.2021
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Страсбур
2 : 3
09.05.2021
Монпелье
1' - 90'
46'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1 : 1
16.04.2021
Монпелье
53' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3 : 3
10.04.2021
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1 : 1
04.04.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
3 : 1
21.03.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1 : 1
14.03.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1 : 1
03.03.2021
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
0 : 0
28.02.2021
Монпелье
1' - 90'
64'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2 : 1
21.02.2021
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1 : 2
13.02.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4 : 2
07.02.2021
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1 : 1
03.02.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 2
30.01.2021
Ланс
1' - 90'
48'
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4 : 0
22.01.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2 : 3
15.01.2021
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1 : 1
09.01.2021
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3 : 1
06.01.2021
Монпелье
85' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2 : 3
23.12.2020
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2 : 2
20.12.2020
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0 : 2
16.12.2020
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2 : 3
12.12.2020
Монпелье
89' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1 : 3
05.12.2020
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0 : 1
29.11.2020
Монпелье
88' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
4 : 3
22.11.2020
Страсбур
89' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
0 : 4
25.10.2020
Реймс
1' - 7'
7'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
1 : 1
18.10.2020
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монпелье
0 : 1
04.10.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2 : 2
27.09.2020
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
2 : 1
15.09.2020
Лион
1' - 81'
71'
81'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
3 : 1
12.09.2020
Ницца
1' - 90'
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