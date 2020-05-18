Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Томас Кляйне - статистика

Завершил карьеру
28 декабря 1977 (48)
#19 | Защитник
191 см | 86 кг
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гройтер Фюрт
22
0
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
3 : 1
18.05.2013
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
11.05.2013
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Штутгарт
0 : 2
04.05.2013
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гройтер Фюрт
2 : 3
26.04.2013
Ганновер-96
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Нюрнберг
0 : 1
21.04.2013
Гройтер Фюрт
1' - 90'
63'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гройтер Фюрт
1 : 6
13.04.2013
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
1 : 0
06.04.2013
Гройтер Фюрт
56' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Гройтер Фюрт
2 : 3
31.03.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
2 : 2
16.03.2013
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
09.03.2013
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
1 : 1
02.03.2013
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
24.02.2013
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фортуна
1 : 0
16.02.2013
Гройтер Фюрт
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
09.02.2013
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
1 : 2
02.02.2013
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
26.01.2013
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
2 : 0
19.01.2013
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1 : 0
08.12.2012
Гройтер Фюрт
1' - 46'
8'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
01.12.2012
Штутгарт
1' - 90'
69'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
2 : 0
27.11.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
76'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
24.11.2012
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гройтер Фюрт
2 : 4
11.11.2012
Боруссия М
1' - 12'
12'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 1
02.11.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
27.10.2012
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3 : 3
19.10.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
79'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
06.10.2012
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
2 : 0
29.09.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
25.09.2012
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.09.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
15.09.2012
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
0 : 1
31.08.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
25.08.2012
Бавария
1' - 90'
79'
53'
Главные новости
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
2
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
4
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
7
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
14
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+