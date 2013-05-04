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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Гройтер Фюрт
Штутгарт - Гройтер Фюрт: обзор матча 04 мая 2013
Штутгарт
04.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Гройтер Фюрт
51'
Г. Сакаи (АГ)
89'
И. Аземи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Гройтер Фюрт
89'
ГОЛ! 0:2!
И. Аземи
Пас отдал
Э. Приб
Желтая карточка
Г. Сакаи
80'
80'
Замена
И. Аземи
️️️️
Ф. Клаус
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
А. Бока
77'
76'
Пенальти не реализован!
Б. Нехриг
Красная карточка
А. Рюдигер
74'
Замена
Ф. Македа
️️️️
С. Оказаки
67'
63'
Желтая карточка
Ш. Фюрстнер
53'
Желтая карточка
Т. Пецос
51'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Сакаи
46'
Замена
Т. Пецос
️️️️
Й. Гайс
34'
Замена
М. Циммерманн
️️️️
Т. Пледль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
20
Михаэль Вицтум
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
7
Кристоф Хемлин
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
46
Юн-Бин Пак
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
33
Илир Аземи
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
22
Рюдигер
33
Лопес
2
Сакаи
15
Бока
3
Молинаро
44
Максим
4
Гентнер
16
Траоре
22
Харник
30
Оказаки
4-5-1
1
Хесль
7
Нехриг
3
Собич
3
Маврай
21
Баба
8
Фюрстнер
18
Пледль
7
Приб
30
Гайс
30
Клаус
28
Джурдич
15
Бока
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
15
Бока
30
Оказаки
9
Македа
9
Македа
30
Оказаки
30
Клаус
33
Аземи
33
Аземи
30
Клаус
18
Пледль
25
Циммерманн
25
Циммерманн
18
Пледль
30
Гайс
6
Пецос
6
Пецос
30
Гайс
Остались в запасе
Штутгарт
Гройтер Фюрт
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
20
Михаэль Вицтум
ЦЗ
7
Кристоф Хемлин
ЦФ
1
Андре Вайс
ВР
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
19
Томас Кляйне
ЦЗ
46
Юн-Бин Пак
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
20
Михаэль Вицтум
ЦЗ
7
Кристоф Хемлин
ЦФ
1
Андре Вайс
ВР
6
Вилльям Квист
ЦП
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
46
Юн-Бин Пак
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Штутгарт - Гройтер Фюрт
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
МХПАрена
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