Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Гройтер Фюрт
Гамбург - Гройтер Фюрт: обзор матча 02 марта 2013
Гамбург
02.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
21'
М. Байстер
14'
Н. Джурдич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Гройтер Фюрт
Замена
Д. Брума
️️️️
Х. Сон
87'
85'
Замена
Т. Пецос
️️️️
Й. Гайс
78'
Замена
Д. Асамоа
️️️️
Н. Джурдич
Замена
М. Берг
️️️️
А. Руднев
75'
Замена
Т. Арслан
️️️️
М. Бадель
57'
55'
Замена
Ю. Пак
️️️️
Т. Пледль
Желтая карточка
М. Бадель
48'
44'
Желтая карточка
Й. Гайс
ГОЛ! 1:1!
М. Байстер
Пас отдал
Д. Аого
21'
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джурдич
Пас отдал
Т. Пледль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
33
Йожеф Варга
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Людвиг Прайс
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
46
Юн-Бин Пак
ЦП
21
Роберт Зиллнер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-2-2-2
15
Адлер
41
Райкович
3
Аого
16
Вестерманн
2
Дикмайер
7
Янсен
47
Бадель
7
Сон
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
9
Байстер
4-5-1
1
Хесль
25
Циммерманн
3
Собич
3
Маврай
21
Баба
8
Фюрстнер
30
Гайс
30
Клаус
33
Варга
18
Пледль
28
Джурдич
7
Сон
25
Брума
25
Брума
7
Сон
47
Бадель
30
Арслан
30
Арслан
47
Бадель
9
Руднев
33
Берг
33
Берг
9
Руднев
18
Пледль
46
Пак
46
Пак
18
Пледль
30
Гайс
6
Пецос
6
Пецос
30
Гайс
28
Джурдич
18
Асамоа
18
Асамоа
28
Джурдич
Остались в запасе
Гамбург
Гройтер Фюрт
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
21
Роберт Зиллнер
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
Главный тренер
Людвиг Прайс
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
21
Роберт Зиллнер
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Людвиг Прайс
Статистика матча Гамбург - Гройтер Фюрт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Гройтер Фюрт
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+