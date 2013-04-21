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Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Гройтер Фюрт
Нюрнберг - Гройтер Фюрт: обзор матча 21 апреля 2013
Нюрнберг
21.04.2013, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
27'
Й. Гайс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Гройтер Фюрт
Желтая карточка
М. Платтенхардт
90'
+2
83'
Замена
Л. Собич
️️️️
Н. Джурдич
Желтая карточка
М. Фойлнер
81'
Замена
М. Франтц
️️️️
Т. Симонс
75'
63'
Желтая карточка
Т. Кляйне
61'
Замена
И. Аземи
️️️️
Б. Нехриг
61'
Замена
М. Циммерманн
️️️️
Ю. Пак
59'
Желтая карточка
Ш. Фюрстнер
Замена
Р. Мак
️️️️
Т. Чендлер
46'
Замена
Б. Дабанли
️️️️
Т. Клозе
45'
44'
Желтая карточка
Й. Гайс
41'
Желтая карточка
Ю. Пак
Желтая карточка
Т. Симонс
29'
27'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гайс
Пас отдал
Э. Приб
Желтая карточка
П. Нильссон
16'
13'
Желтая карточка
Ф. Клаус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
46
Юн-Бин Пак
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
9
Кристофер Нете
ЦФ
4-4-1-1
1
Шефер
21
Платтенхардт
4
Нильссон
5
Клозе
22
Чендлер
35
Эссвайн
8
Фойлнер
5
Балич
3
Симонс
10
Кийотаке
17
Пекхарт
4-5-1
1
Хесль
7
Нехриг
19
Кляйне
3
Маврай
21
Баба
8
Фюрстнер
7
Приб
30
Клаус
30
Гайс
46
Пак
28
Джурдич
5
Клозе
5
Дабанли
5
Дабанли
5
Клозе
3
Симонс
8
Франтц
8
Франтц
3
Симонс
22
Чендлер
21
Мак
21
Мак
22
Чендлер
7
Нехриг
33
Аземи
33
Аземи
7
Нехриг
28
Джурдич
3
Собич
3
Собич
28
Джурдич
46
Пак
25
Циммерманн
25
Циммерманн
46
Пак
Остались в запасе
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
11
Маркус Мендлер
ЛВ
33
Патрик Раковски
ВР
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
9
Кристофер Нете
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
6
Танос Пецос
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
11
Маркус Мендлер
ЛВ
33
Патрик Раковски
ВР
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
9
Кристофер Нете
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
6
Танос Пецос
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Главный тренер
Михаэль Визингер
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Нюрнберг - Гройтер Фюрт
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
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- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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