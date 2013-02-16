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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Гройтер Фюрт
Фортуна - Гройтер Фюрт: обзор матча 16 февраля 2013
Фортуна
16.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
18'
А. Беллингаузен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Гройтер Фюрт
Замена
И. Пауревич
️️️️
Р. Крузе
90'
+2
Замена
Г. Вегкамп
️️️️
Ш. Райзингер
90'
85'
Замена
И. Аземи
️️️️
Ф. Клаус
72'
Замена
Р. Зиллнер
️️️️
Б. Нехриг
71'
Желтая карточка
Б. Нехриг
67'
Замена
Т. Кляйне
️️️️
М. Маврай
Замена
К. Илсе
️️️️
Д. Шахин
63'
62'
Желтая карточка
М. Маврай
Желтая карточка
Р. Теше
56'
Желтая карточка
О. Финк
49'
38'
Вторая желтая
Й. Варга
ГОЛ! 1:0!
А. Беллингаузен
18'
12'
Желтая карточка
Й. Варга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
7
Эдгар Приб
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
33
Йожеф Варга
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Генки Омае
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
21
Роберт Зиллнер
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
33
Илир Аземи
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-3-3
13
Гифер
31
Латка
13
Малезас
15
ван ден Берг
27
Балогун
11
Беллингаузен
8
Теше
7
Финк
10
Крузе
27
Райзингер
9
Шахин
3-2-3-1-1
1
Хесль
25
Циммерманн
3
Собич
3
Маврай
7
Нехриг
21
Баба
7
Приб
30
Клаус
33
Варга
23
Сарарер
28
Джурдич
9
Шахин
10
Илсе
10
Илсе
9
Шахин
27
Райзингер
9
Вегкамп
9
Вегкамп
27
Райзингер
10
Крузе
29
Пауревич
29
Пауревич
10
Крузе
30
Клаус
33
Аземи
33
Аземи
30
Клаус
3
Маврай
19
Кляйне
19
Кляйне
3
Маврай
7
Нехриг
21
Зиллнер
21
Зиллнер
7
Нехриг
Остались в запасе
Фортуна
Гройтер Фюрт
29
Хуанан
ЦЗ
10
Генки Омае
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Главный тренер
Норберт Майер
31
Макс Грюн
ВР
18
Томас Пледль
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Остались в запасе
29
Хуанан
ЦЗ
10
Генки Омае
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
18
Томас Пледль
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Майк Бюскенс
Статистика матча Фортуна - Гройтер Фюрт
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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