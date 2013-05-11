Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Фрайбург
Гройтер Фюрт - Фрайбург: обзор матча 11 мая 2013
Гройтер Фюрт
11.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
4'
М. Циммерманн
69'
Д. Шмид
78'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Фрайбург
Пенальти не реализован!
Н. Джурдич
90'
+1
88'
Замена
Т. Альбутат
️️️️
С. Макиади
Замена
Ю. Пак
️️️️
Ш. Фюрстнер
84'
Замена
К. Нете
️️️️
Б. Нехриг
82'
78'
ГОЛ! 1:2!
М. Крузе
77'
Замена
И. Сантини
️️️️
Я. Розенталь
74'
Желтая карточка
Ю. Шустер
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шмид
Пас отдал
Я. Розенталь
46'
Замена
В. Хеденстад
️️️️
К. Гюнтер
33'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
ГОЛ! 1:0!
М. Циммерманн
Пас отдал
Э. Приб
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
46
Юн-Бин Пак
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
9
Кристофер Нете
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
14
Тим Альбутат
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
3-2-4-1
1
Хесль
3
Маврай
25
Циммерманн
3
Собич
21
Баба
7
Нехриг
8
Фюрстнер
6
Пецос
7
Приб
30
Клаус
28
Джурдич
3-2-2-2-1
1
Бауманн
21
Хен
25
Сорг
28
Гинтер
7
Шмид
30
Гюнтер
23
Шустер
16
Макиади
20
Калиджиури
10
Розенталь
10
Крузе
7
Нехриг
9
Нете
9
Нете
7
Нехриг
8
Фюрстнер
46
Пак
46
Пак
8
Фюрстнер
16
Макиади
14
Альбутат
14
Альбутат
16
Макиади
30
Гюнтер
6
Хеденстад
6
Хеденстад
30
Гюнтер
10
Розенталь
18
Сантини
18
Сантини
10
Розенталь
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Фрайбург
19
Томас Кляйне
ЦЗ
31
Макс Грюн
ВР
18
Томас Пледль
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Франк Крамер
33
Даниэль Бац
ВР
31
Карим Геде
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
31
Макс Грюн
ВР
18
Томас Пледль
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
31
Карим Геде
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Гройтер Фюрт - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Новости команд
Все
Гройтер Фюрт
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+