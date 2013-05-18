Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Гройтер Фюрт
Аугсбург - Гройтер Фюрт: обзор матча 18 мая 2013
Аугсбург
18.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
30'
Т. Вернер
55'
Я. Кальсен-Бракер
74'
Ч. Донь-Вон
62'
Ф. Тринкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Гройтер Фюрт
Замена
М. Де Йонг
️️️️
С. Мельдерс
89'
79'
Замена
З. Штибер
️️️️
Ф. Тринкс
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Т. Вернер
77'
ГОЛ! 3:1!
Ч. Донь-Вон
Пас отдал
М. Озтрзолек
74'
Желтая карточка
А. Хан
68'
64'
Замена
Т. Пледль
️️️️
Й. Гайс
62'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тринкс
Замена
К. Фогт
️️️️
Я. Моравек
61'
ГОЛ! 2:0!
Я. Кальсен-Бракер
Пас отдал
Т. Вернер
55'
43'
Замена
И. Аземи
️️️️
Ю. Пак
Желтая карточка
Я. Моравек
36'
35'
Желтая карточка
М. Маврай
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
30'
12'
Желтая карточка
Ю. Пак
7'
Желтая карточка
Ф. Клаус
5'
Пенальти не реализован!
Э. Приб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
46
Юн-Бин Пак
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
4-3-1-2
13
Маннингер
22
Озтрзолек
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
24
Клаван
30
Моравек
10
Байер
17
Вернер
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
4-4-1-1
1
Хесль
3
Маврай
3
Собич
25
Циммерманн
21
Баба
7
Приб
30
Гайс
30
Клаус
46
Пак
27
Тринкс
28
Джурдич
13
Мельдерс
71
Де Йонг
71
Де Йонг
13
Мельдерс
30
Моравек
7
Фогт
7
Фогт
30
Моравек
17
Вернер
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
17
Вернер
46
Пак
33
Аземи
33
Аземи
46
Пак
27
Тринкс
10
Штибер
10
Штибер
27
Тринкс
30
Гайс
18
Пледль
18
Пледль
30
Гайс
Остались в запасе
Аугсбург
Гройтер Фюрт
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
19
Томас Кляйне
ЦЗ
31
Макс Грюн
ВР
6
Танос Пецос
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
31
Макс Грюн
ВР
6
Танос Пецос
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Аугсбург - Гройтер Фюрт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Гройтер Фюрт
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+