Mateo Ponte - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Mateo Ponte
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Mateo Ponte
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|17.06.2024
|Был в запасе
|Гремио
|1:2
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого
|1:0
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|29.05.2024
|78' - 90'
|Атлетико Хуниор
|0:0
|Ботафого
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|17.06.2024
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.05.2024
|1' -72'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|60'
|06.05.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Баия (Салвадор)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|22.04.2024
|1' -46'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|5:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|19.04.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|32'
|14.04.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)