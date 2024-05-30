Каррера прокомментировал встречу с Глушаковым

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о совместном фото с экс-капитаном красно-белых Денисом Глушаковым, опубликованным игроком.

«Мы с Глушаковым помирились? Да, мы поговорили и все прояснили. Все хорошо, это была случайная встреча!» – сказал Каррера.