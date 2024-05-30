Каррера прокомментировал встречу с Глушаковым

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о совместном фото с экс-капитаном красно-белых Денисом Глушаковым, опубликованным игроком.
«Мы с Глушаковым помирились? Да, мы поговорили и все прояснили. Все хорошо, это была случайная встреча!» – сказал Каррера.
- Массимо Каррера тренировал «Спартак» с июля 2016-го по октябрь 2018 года.
- Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17 и обладателями Суперкубка России-2017.
- В сентябре 2018 года, за месяц до своей отставки, Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от работы с основным составом «Спартака». Футболисты вернулись в основную группу после ухода итальянца.
Источник: «Спорт-Экспресс»