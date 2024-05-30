Глушаков прокомментировал встречу с Каррерой: «Оставим взаимные обиды позади»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков встретился с экс-главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

«Умение внезапно появляться в нужном месте всe ещe при мне.

Оставим взаимные обиды позади и как в старые добрые выпьем доброго миллеровского))», – написал Глушаков.