Глушаков прокомментировал встречу с Каррерой: «Оставим взаимные обиды позади»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков встретился с экс-главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
«Умение внезапно появляться в нужном месте всe ещe при мне.
Оставим взаимные обиды позади и как в старые добрые выпьем доброго миллеровского))», – написал Глушаков.
- Во времена работы Карреры в «Спартаке» у тренера произошeл конфликт с Глушаковым. Футболист поставил лайк в соцсетях под косвенным призывом уволить итальянца, тренер перевeл хавбека в дубль, а игрок назвал это цирком.
- Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка России-2017. Глушаков тогда выступал за красно-белых.
- Глушаков провел вторую половину текущего сезона в армянском «Урарту», Каррера является главным тренером «Асколи».
Источник: телеграм-канал «Денис Глушаков 8»