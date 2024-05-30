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Мостовой сказал, что его бесило в игре «Урала» с «Акроном»

30 мая 2024, 18:48
4

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала» после поражениия ектеринбуржцев в первом стыковом матче от «Акрона» (0:2).

«Честно говоря, я очень сильно удивлeн, как «Урал» сыграл с «Акроном». Удивлeн, как и многие, не только результатом, но и игрой. Поэтому не понимаю, что происходит с этой командой. Играется матч жизни, а у 90% футболистов «Урала» не горят глаза, значит, там какая-то пучина. Меня вчера это в какой-то момент бесило.

Мне кажется, что никто никогда не знает, надо ли раньше совершать отставку или нет. Другое дело, когда нет результата, то всегда виноват тренер. Я думаю, что «Урал» по составу и игрокам не уступает командам, которые находятся на восьмом и ниже местах. Но Гончаренко с «Уралом» ещe в прошлом году болтался внизу.

Если бы отставка произошла раньше, то команда не попала бы в стыки. Поэтому это остаeтся на совести руководителей «Урала», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Акрон Урал Гончаренко Виктор Мостовой Александр
Комментарии (4)
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val69
1717086242
Просто, дяде Грише дали понять, что откатов от обнищающего гаспрема и иже с ними,больше не будет. . Соответственно, чем мотивировать команду... Своих же денюшков жалко..
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Spartak_forv@
1717091405
Действительно не попала бы в стыки,а вылетела напрямую вместо Балтики
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subbotaspartak
1717129537
Одно слово в России - Жигулёвск ое, способно на всё
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Xesus
1717153915
Иди потренеруй
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