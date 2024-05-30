Мостовой сказал, что его бесило в игре «Урала» с «Акроном»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала» после поражениия ектеринбуржцев в первом стыковом матче от «Акрона» (0:2).

«Честно говоря, я очень сильно удивлeн, как «Урал» сыграл с «Акроном». Удивлeн, как и многие, не только результатом, но и игрой. Поэтому не понимаю, что происходит с этой командой. Играется матч жизни, а у 90% футболистов «Урала» не горят глаза, значит, там какая-то пучина. Меня вчера это в какой-то момент бесило.

Мне кажется, что никто никогда не знает, надо ли раньше совершать отставку или нет. Другое дело, когда нет результата, то всегда виноват тренер. Я думаю, что «Урал» по составу и игрокам не уступает командам, которые находятся на восьмом и ниже местах. Но Гончаренко с «Уралом» ещe в прошлом году болтался внизу.

Если бы отставка произошла раньше, то команда не попала бы в стыки. Поэтому это остаeтся на совести руководителей «Урала», – сказал Мостовой.