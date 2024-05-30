Слишкович ответил, были ли у него проблемы из-за связи с Россией

Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о своем отношении к России.

«Россия для меня – вторая родина. У меня русская супруга, она из Питера. Сын наполовину русский, ходит в московскую школу. Чувствую Россию практически как свою.

Никто из зарубежных друзей мне не высказывал за то, что я живу в России. Люди не идиоты, они не слушают, что говорят в медиа. Люди хорошо понимают, как работает мир.

Меня не особо интересует политика. В России чувствую себя прекрасно, никогда не было проблем», – сказал боснийский специалист.