Слишкович ответил, были ли у него проблемы из-за связи с Россией

Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о своем отношении к России.
«Россия для меня – вторая родина. У меня русская супруга, она из Питера. Сын наполовину русский, ходит в московскую школу. Чувствую Россию практически как свою.
Никто из зарубежных друзей мне не высказывал за то, что я живу в России. Люди не идиоты, они не слушают, что говорят в медиа. Люди хорошо понимают, как работает мир.
Меня не особо интересует политика. В России чувствую себя прекрасно, никогда не было проблем», – сказал боснийский специалист.
- Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака» с 14 апреля, когда клуб уволил Гильермо Абаскаля.
- Со следующего сезона команду из Москвы возглавит Деян Станкович.
- Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.
Источник: Sport24