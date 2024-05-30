Дания объявила состав на Евро-2024

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд назвал 26 игроков, которые сыграют на чемпионате Европы-2024.
Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Фредерик Реннов («Унион»), Мадс Хермансен («Лестер»).
Защитники: Андреас Кристенсен («Барселона»), Симон Кьер («Милан»), Янник Вестергор («Лестер»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Йоаким Меле («Вольфсбург»), Виктор Кристиансен («Болонья»), Александер Ба («Бенфика»), Расмус Кристенсен («Лидс»).
Полузащитники: Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Томас Дилэйни («Андерлехт»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба – «Брентфорд»), Мортен Юлманд («Спортинг»).
Нападающие: Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Андерс Дрейер, Каспер Дольберг (оба – «Андерлехт»), Андреас Ольсен («Брюгге»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Якуб Брун-Ларсен («Бернли»).
- Дания проведет товарищеские матчи против Швеции и Норвегии 5 и 8 июня соответственно.
- Скандинавы сыграют на Евро-2024 в группе C со Словенией, Англией и Сербией.