Кержаков высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»

Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к тому, что фанаты других команд стали скандировать оскорбительную кричалку про «Зенит».

Речь идет о кричалке «Зенит» – позор российского футбола». Первыми ее исполнили болельщики «Факела».

«После чемпионства злорадство немножко присутствовало из-за этих кричалок. Я вижу интервью людей, которые говорят: «Все же понятно, народ у нас злится». Я бы сказал сейчас про позор футбола, что это и кто это... Не буду, на меня статью заведут.

Бог с вами, пускай будет так, ладно. Мы будем чемпионства выигрывать каждый раз и пускай будет так. Не там вы ищите проблему, господа», – заявил Кержаков.