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Медведев объяснил отказ «Зенита» от чемпионского парада

30 мая 2024, 18:06
44

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не будет проводить чемпионский парад после завоевания золотых медалей сезона-2023/24.

– Планируется ли у «Зенита» чемпионский парад?

– Игра в Суперфинале Кубка России 2 июня в Москве и разъезд игроков в отпуск не дают возможности провести чемпионский парад.

Но впереди – новые победы и новые причины для празднований в разных форматах.

  • 25 мая петербуржцы в 30-м туре РПЛ обыграли «Ростов» со счетом 2:1. В параллельной игре «Краснодар» победил «Динамо» (1:0). Это позволило «Зениту» стать чемпионами России в шестой раз подряд.
  • 2 июня сине-бело-голубые сыграют в суперфинале Кубка России с «Балтикой» в Москве.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (44)
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...уефан
1717082346
...бразилы сказали:"Или мы идём на парад с радужными флагами, или не идём вообще!"...
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nik55
1717082401
газсрем в убытке ---какой парад
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val69
1717083214
Походу, у гаспрема денюшки кончаются.. В следующем сезоне ждём Зинаиду в стыках.. Для начала..
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NewLife
1717084742
Съездить на карнавал в Рио, посмотреть на виляние черных жоп и назвать это парадом синита было бы ЗБС.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1717085094
В Рио будет парад
Ответить
Дубина
1717089980
Радужные! Блекло-голубые че))
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Spartak_forv@
1717090704
Пускай едут по отпускам.Для парада будет достаточно одного Песьякова
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Ловкий Бубен
1717094420
Очень много тяжелобольных людей в комментах, но они видимо так не считают и очень довольны собой , днище соревнуется у кого извращеннее воображение при оскорблении великого клуба , бессилие , истерички , на поле не можете , конечно что еще остается
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Evgenijgerasimov607@gmail
1717124941
Вчера в Иерусалиме проходил парад гордости,Зинка была замечена в полном составе в первых рядах
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subbotaspartak
1717129981
Я только из Питера, правильно, с их ним-то движением на дорогах...
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