Медведев объяснил отказ «Зенита» от чемпионского парада

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не будет проводить чемпионский парад после завоевания золотых медалей сезона-2023/24.

– Планируется ли у «Зенита» чемпионский парад?

– Игра в Суперфинале Кубка России 2 июня в Москве и разъезд игроков в отпуск не дают возможности провести чемпионский парад.

Но впереди – новые победы и новые причины для празднований в разных форматах.