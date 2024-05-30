Медведев объяснил отказ «Зенита» от чемпионского парада

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не будет проводить чемпионский парад после завоевания золотых медалей сезона-2023/24.
– Планируется ли у «Зенита» чемпионский парад?
– Игра в Суперфинале Кубка России 2 июня в Москве и разъезд игроков в отпуск не дают возможности провести чемпионский парад.
Но впереди – новые победы и новые причины для празднований в разных форматах.
- 25 мая петербуржцы в 30-м туре РПЛ обыграли «Ростов» со счетом 2:1. В параллельной игре «Краснодар» победил «Динамо» (1:0). Это позволило «Зениту» стать чемпионами России в шестой раз подряд.
- 2 июня сине-бело-голубые сыграют в суперфинале Кубка России с «Балтикой» в Москве.
Источник: «Спорт день за днем»