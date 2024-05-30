Мостовой выразил отношение к возможному назначению Аленичева в «Балтику»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах «Балтики» в следующем сезоне.

«Нормально отношусь к тому, что Аленичев может возглавить «Балтику». Эта команда в следующем сезоне является одним из претендентов на выход в РПЛ.

К примеру, взять «Химки». Как они могли бы не выйти в РПЛ с таким составом и бюджетом? В ФНЛ половина команд играет бесплатно, а остальные не могут выйти в РПЛ, потому что им априори незачем туда выходить, так как это затратно.

В Калининграде есть хороший стадион, болельщики, и если ещe обыграют «Зенит» в Суперфинале Кубка России, то всe будет для того, чтобы вернуться в РПЛ», – сказал Мостовой.

По итогам минувшего сезона калининградская команда заняла 15-е место и вылетела из РПЛ.

Сообщалось, что Дмитрий Аленичев является кандидатом на пост главного тренера «Балтики».

2 июня калининградцы сыграют в суперфинале Кубка России с «Зенитом».

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