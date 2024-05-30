Глушаков рассказал, что пришел на встречу с Каррерой с банкой самогона

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как прошла его встреча с экс-главным тренером команды Массимо Каррерой.

«Увиделись на «Коммент.Шоу». Когда-то эта встреча должна была произойти. Взял банку самогона и пришел на программу. Я же народный футболист. Нормально пообщались с Массимо. Если были какие-то недопонимания, обсудили, забыли, живем дальше. Посидели после программы, обо всем поговорили, все хорошо», – сказал Глушаков.