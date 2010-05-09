Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Энди Доусон - статистика

Завершил карьеру
20 октября 1978 (48)
#3 | Защитник
175 см | 71 кг
Англия
Статистика Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
35
1
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0 : 0
09.05.2010
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
03.05.2010
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Халл Сити
0 : 1
24.04.2010
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Халл Сити
0 : 2
21.04.2010
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
17.04.2010
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
1 : 4
10.04.2010
Бернли
1' - 51'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
2 : 0
03.04.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3 : 2
20.03.2010
Халл Сити
1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Халл Сити
1 : 2
13.03.2010
Арсенал
1' - 90'
40'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
3 : 0
20.02.2010
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Блэкберн
1 : 0
10.02.2010
Халл Сити
1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Халл Сити
2 : 1
06.02.2010
Манчестер Сити
1' - 90'
68'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Халл Сити
1 : 1
02.02.2010
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Халл Сити
2 : 2
30.01.2010
Вулверхэмптон
1' - 90'
43'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
23.01.2010
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0 : 0
16.01.2010
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Болтон
2 : 2
29.12.2009
Халл Сити
1' - 90'
65'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Халл Сити
1 : 3
27.12.2009
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
73'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
3 : 0
19.12.2009
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Халл Сити
0 : 0
12.12.2009
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3 : 0
05.12.2009
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
1 : 1
28.11.2009
Халл Сити
1' - 90'
34'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Халл Сити
3 : 2
25.11.2009
Эвертон
1' - 90'
20'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
3 : 3
21.11.2009
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Халл Сити
2 : 1
08.11.2009
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
2 : 0
31.10.2009
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Халл Сити
0 : 0
24.10.2009
Портсмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Фулхэм
2 : 0
19.10.2009
Халл Сити
1' - 90'
36'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
2 : 1
03.10.2009
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ливерпуль
6 : 1
26.09.2009
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
0 : 1
19.09.2009
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Сандерленд
4 : 1
12.09.2009
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
29.08.2009
Халл Сити
1' - 90'
81'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Халл Сити
1 : 0
22.08.2009
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Халл Сити
1 : 5
19.08.2009
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
2 : 1
15.08.2009
Халл Сити
1' - 90'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
2
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
2
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
10
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+