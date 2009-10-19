Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Халл Сити
Фулхэм - Халл Сити: обзор матча 19 октября 2009
Фулхэм
19.10.2009, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
43'
Б. Замора
64'
Д. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Халл Сити
Замена
Э. Невланд
️️️️
Д. Камара
Замена
З. Гера
️️️️
Д. Дафф
Замена
Б. Менди
️️️️
Я. Веннегор оф Хесселинк
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
С. Хант
ГОЛ! 2:0!
Д. Камара
Замена
Д. Грининг
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Д. Буллард
️️️️
К. Гилас
ГОЛ! 1:0!
Б. Замора
Желтая карточка
П. Кончески
Желтая карточка
Э. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
3
Энди Доусон
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
10
Джеованни
АП
10
Камель Гилас
ПП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Халл Сити
26
Тони Уорнер
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
21
Джимми Буллард
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
3-2-3-2
32
Шварцер
4
Хангеланд
3
Хьюз
22
Бэйрд
15
Кончески
44
Пэйнтсил
2
Демпси
13
Мерфи
16
Дафф
15
Камара
25
Замора
3-2-3-1-1
13
Майхилл
19
Заятте
5
МакШейн
31
Сонко
20
Килбейн
3
Доусон
10
Гилас
25
Марни
12
Хант
10
Джеованни
19
Веннегор оф Хесселинк
13
Мерфи
14
Грининг
14
Грининг
13
Мерфи
16
Дафф
20
Гера
20
Гера
16
Дафф
15
Камара
15
Невланд
15
Невланд
15
Камара
10
Гилас
21
Буллард
21
Буллард
10
Гилас
19
Веннегор оф Хесселинк
3
Менди
3
Менди
19
Веннегор оф Хесселинк
12
Хант
17
Алтидор
17
Алтидор
12
Хант
Остались в запасе
Фулхэм
Халл Сити
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
26
Тони Уорнер
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
26
Тони Уорнер
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Фулхэм - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Халл Сити
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+