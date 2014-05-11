Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роберт Корен - статистика

Завершил карьеру
20 сентября 1980 (46)
#10 | Полузащитник
175 см | 71 кг
Словения
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
22
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Халл Сити
0 : 2
11.05.2014
Эвертон
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
06.05.2014
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Астон Вилла
3 : 1
03.05.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Фулхэм
2 : 2
26.04.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Халл Сити
0 : 3
20.04.2014
Арсенал
84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Халл Сити
1 : 0
05.04.2014
Суонси
75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
1 : 0
29.03.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Хэм
2 : 1
26.03.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Халл Сити
2 : 0
22.03.2014
Вест Бромвич
61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Халл Сити
0 : 2
15.03.2014
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Халл Сити
1 : 4
01.03.2014
Ньюкасл
62' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Кардифф
0 : 4
22.02.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Халл Сити
0 : 1
11.02.2014
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
0 : 2
08.02.2014
Халл Сити
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Халл Сити
1 : 1
01.02.2014
Тоттенхэм
70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
28.01.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Норвич Сити
1 : 0
18.01.2014
Халл Сити
1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Халл Сити
0 : 2
11.01.2014
Челси
67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ливерпуль
2 : 0
01.01.2014
Халл Сити
1' - 58'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
6 : 0
28.12.2013
Фулхэм
1' - 90'
60, 84'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Халл Сити
2 : 3
26.12.2013
Манчестер Юнайтед
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Бромвич
1 : 1
21.12.2013
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Халл Сити
0 : 0
14.12.2013
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Суонси
1 : 1
09.12.2013
Халл Сити
64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Арсенал
2 : 0
04.12.2013
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Халл Сити
3 : 1
01.12.2013
Ливерпуль
1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Халл Сити
0 : 1
23.11.2013
Кристал Пэлас
1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Саутгемптон
4 : 1
09.11.2013
Халл Сити
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Халл Сити
1 : 0
02.11.2013
Сандерленд
57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Тоттенхэм
1 : 0
27.10.2013
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Халл Сити
1 : 1
14.09.2013
Кардифф
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Манчестер Сити
2 : 0
31.08.2013
Халл Сити
1' - 75'
62'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Халл Сити
1 : 0
24.08.2013
Норвич Сити
1' - 84'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Челси
2 : 0
18.08.2013
Халл Сити
1' - 90'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+