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Суонси - Халл Сити
Суонси - Халл Сити: обзор матча 09 декабря 2013
Суонси
09.12.2013, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
60'
Чико
9'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Халл Сити
Желтая карточка
Чико
84'
80'
Желтая карточка
Я. Сагбо
Желтая карточка
Д. Шелви
80'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
80'
78'
Желтая карточка
М. Фигероа
Замена
У. Раутледж
️️️️
П. Эрнандес
67'
64'
Замена
Р. Корен
️️️️
Д. Грэм
ГОЛ! 1:1!
Чико
Пас отдал
Д. Шелви
60'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Д. Де Гузман
56'
41'
Желтая карточка
Д. Ливермор
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грэм
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Суонси
45
Грегор Забрет
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
41
Рори Доннелли
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
10
Роберт Корен
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
4-3-1-2
25
Треммель
4
Дэвис
5
Уилльямс
15
Чико
19
Тиндалли
87
Каньяс
18
Де Гузман
26
Шелви
19
Эрнандес
25
Мичу
12
Дайер
3-3-2-2
1
МакГрегор
3
Фигероа
4
Брюс
17
Честер
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
33
Дэйвис
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
12
Грэм
20
Сагбо
18
Де Гузман
8
Посуэло
8
Посуэло
18
Де Гузман
19
Эрнандес
15
Раутледж
15
Раутледж
19
Эрнандес
12
Грэм
10
Корен
10
Корен
12
Грэм
Остались в запасе
Суонси
Халл Сити
45
Грегор Забрет
ВР
41
Рори Доннелли
ЦФ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
45
Грегор Забрет
ВР
41
Рори Доннелли
ЦФ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Суонси - Халл Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Либерти
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