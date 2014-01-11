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Халл Сити - Челси
Халл Сити - Челси: обзор матча 11 января 2014
Халл Сити
11.01.2014, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Челси
56'
Э. Азар
87'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Челси
89'
Замена
М. Эссьен
️️️️
Рамирес
88'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Виллиан
87'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
Виллиан
Замена
С. Куинн
️️️️
Д. Бойд
83'
Желтая карточка
М. Фигероа
82'
79'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Оскар
Замена
М. Фраят
️️️️
Д. Честер
77'
Желтая карточка
Д. Ливермор
69'
Замена
Р. Корен
️️️️
Д. Мейлер
67'
65'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
56'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Пас отдал
Э. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛАЗ
33
Кертис Дэйвис
(К)
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПАЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джордж Бойд
АП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
4
Давид Луис
ОП
8
Оскар
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
3-4-1-1-1
1
МакГрегор
33
Дэйвис
4
Брюс
17
Честер
3
Фигероа
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
27
Эль-Мохамади
7
Мейлер
21
Бойд
20
Сагбо
4-2-3-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
3
Коул
7
Рамирес
4
Луис
10
Виллиан
8
Оскар
10
Азар
9
Торрес
7
Мейлер
10
Корен
10
Корен
7
Мейлер
21
Бойд
23
Куинн
23
Куинн
21
Бойд
17
Честер
7
Фраят
7
Фраят
17
Честер
7
Рамирес
2
Эссьен
2
Эссьен
7
Рамирес
8
Оскар
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
Оскар
10
Виллиан
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Виллиан
Остались в запасе
Халл Сити
Челси
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
32
Марк Шварцер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Халл Сити - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:40 (прямая)
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