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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Фулхэм
Халл Сити - Фулхэм: обзор матча 28 декабря 2013
Халл Сити
28.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
6 : 0
Завершен
Фулхэм
49'
А. Эль-Мохамади
60'
Р. Корен
63'
Д. Бойд
67'
Т. Хаддлстоун
74'
М. Фраят
84'
Р. Корен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Фулхэм
ГОЛ! 6:0!
Р. Корен
84'
Замена
П. МакШейн
️️️️
А. Эль-Мохамади
77'
74'
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Г. Карагунис
ГОЛ! 5:0!
М. Фраят
74'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Ливермор
73'
Замена
М. Фраят
️️️️
Я. Сагбо
68'
ГОЛ! 4:0!
Т. Хаддлстоун
67'
64'
Замена
Д. Бент
️️️️
А. Дежага
ГОЛ! 3:0!
Д. Бойд
Пас отдал
Д. Ливермор
63'
60'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Б. Руис
ГОЛ! 2:0!
Р. Корен
Пас отдал
Я. Сагбо
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Мохамади
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Роберт Корен
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Крис Давид
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
3-3-2-2
1
МакГрегор
3
Фигероа
23
Росеньор
33
Дэйвис
17
Честер
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
10
Корен
23
Хаддлстоун
20
Сагбо
21
Бойд
4-4-2
13
Стокдейл
45
Аморебиета
3
Хьюз
31
Зверотич
6
Риисе
21
Дежага
14
Карагунис
14
Сидуэлл
23
Касами
22
Руис
23
Родальега
27
Эль-Мохамади
5
МакШейн
5
МакШейн
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
12
Грэм
12
Грэм
8
Ливермор
20
Сагбо
7
Фраят
7
Фраят
20
Сагбо
14
Карагунис
15
Ричардсон
15
Ричардсон
14
Карагунис
22
Руис
20
Качаниклич
20
Качаниклич
22
Руис
21
Дежага
10
Бент
10
Бент
21
Дежага
Остались в запасе
Халл Сити
Фулхэм
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
30
Крис Давид
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Остались в запасе
30
Крис Давид
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Халл Сити - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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