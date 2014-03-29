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Сток Сити - Халл Сити
Сток Сити - Халл Сити: обзор матча 29 марта 2014
Сток Сити
29.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
62'
П. Одемвингие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Халл Сити
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
П. Крауч
87'
Желтая карточка
У. Паласиос
85'
Замена
Ч. Адам
️️️️
М. Арнаутович
85'
82'
Замена
С. Куинн
️️️️
Т. Хаддлстоун
Замена
У. Паласиос
️️️️
Г. Уилэн
82'
79'
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Н. Елавич
71'
Замена
С. Алуко
️️️️
А. Брюс
Желтая карточка
П. Одемвингие
62'
ГОЛ! 1:0!
П. Одемвингие
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
33
Питерс
5
Кэмерон
36
Уилсон
17
Шоукросс
12
Уилэн
7
Айрленд
15
Н'Зонзи
15
Крауч
7
Арнаутович
27
Одемвингие
3-3-2-2
22
Харпер
17
Честер
23
Росеньор
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
33
Дэйвис
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
7
Лонг
18
Елавич
7
Арнаутович
16
Адам
16
Адам
7
Арнаутович
12
Уилэн
8
Паласиос
8
Паласиос
12
Уилэн
15
Крауч
11
Гуидетти
11
Гуидетти
15
Крауч
23
Хаддлстоун
23
Куинн
23
Куинн
23
Хаддлстоун
4
Брюс
14
Алуко
14
Алуко
4
Брюс
18
Елавич
20
Сагбо
20
Сагбо
18
Елавич
Остались в запасе
Сток Сити
Халл Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
Главный тренер
Марк Хьюз
17
Элдин Якупович
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Сток Сити - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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