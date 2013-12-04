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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Халл Сити
Арсенал - Халл Сити: обзор матча 04 декабря 2013
Арсенал
04.12.2013, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
3'
Н. Бендтнер
48'
М. Озил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Халл Сити
Замена
М. Артета
️️️️
А. Рэмзи
79'
73'
Замена
Гедо
️️️️
Я. Сагбо
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Т. Росицки
72'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Н. Бендтнер
71'
57'
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Р. Брэди
56'
Замена
Д. Бойд
️️️️
Д. Грэм
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
А. Рэмзи
48'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
К. Дженкинсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Томаш Росицки
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ОП
7
Дэвид Мейлер
ОП
12
Дэнни Грэм
ПП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Микель Артета
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
18
Гедо
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
6
Дженкинсон
20
Фламини
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Озил
32
Бендтнер
4-3-2-1
1
МакГрегор
27
Эль-Мохамади
17
Честер
4
Брюс
3
Фигероа
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
12
Грэм
11
Брэди
20
Сагбо
21
Рэмзи
8
Артета
8
Артета
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Уилшир
10
Уилшир
10
Росицки
32
Бендтнер
32
Уолкотт
32
Уолкотт
32
Бендтнер
20
Сагбо
18
Гедо
18
Гедо
20
Сагбо
11
Брэди
23
Росеньор
23
Росеньор
11
Брэди
12
Грэм
21
Бойд
21
Бойд
12
Грэм
Остались в запасе
Арсенал
Халл Сити
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Арсенал - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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